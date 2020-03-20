Песков заявил, что волатильность рубля сменится стабильностью

Москва, 20 марта. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков назвал некорректным отнесение рубля к самым слабым валютам мира на основе краткосрочной динамики.

«Клеить такие ярлыки на основе трех-четырехдневной динамики — непрофессионально. Вот эти дневные волатильности — конечно, неприятно. Это спровоцировано неблагоприятной мировой конъюнктурой, идеальным штормов в мировой экономике», — цитирует его корреспондент Федерального агентства новостей.

Официальный представитель Кремля заявил, что в конечном итоге «волатильность сменится стабильностью». Он подчеркнул, что правительство России и Центробанк принимают все необходимые меры, чтобы минимизировать последствия падения рубля.

При этом Песков затруднился сказать, когда стоимость национальной валюты вернется к показателям начала года, отметив, что этот вопрос нужно задавать специалистам.

Ииз-за эпидемии коронавируса и обрушения цен на нефть российский рубль с декабря 2019 года поднялся с шестого на второе место в списке самых нестабильных валют мира. Российские власти утверждают, что экономика страны обладает достаточной прочностью, чтобы государство смогло исполнить все свои социальные обязательства перед населением.

Падение цен на нефть связано с ценовой войной, которую развязала Саудовская Аравия в связи с выходом России их сделки с ОПЕК. Эр-Рияд предлагал еще сильнее снизить объемы добычи нефти, в то время как Москва настаивала на том, чтобы сперва изучить последствия влияния коронавируса на мировую экономику. Некоторые эксперты отмечают, что снижение объемов производства нефти по факту не приводит к снижению переизбытка сырья на рынке, поскольку освободившуюся нишу тут же занимает более дорогая американская сланцевая нефть.