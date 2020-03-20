Тюменский охотник застрелил друга, перепутав его с животным

Тюмень, 20 марта. 41-летний мужчина случайно застрелил друга на охоте в Тюменской области, перепутав его с диким животным. Правоохранители предъявили охотнику обвинение. Об этом рассказали в пресс-службе Следственного комитета РФ по Тюменской области.

По данным правоохранителей, двое приятелей охотились на диких животных на территории угодий Аббатского района. Один из охотников находился в засаде и в какой-то момент произвел выстрел из охотничьего карабина по движущейся дичи. В направлении выстрела находился товарищ стрелка. Пуля попала мужчине в грудь, от полученных ран он скончался на месте.

Правоохранители осмотрели место инцидента, допросили свидетелей и назначили проведение судебной экспертизы. Стрелку предъявлено обвинение, расследование продолжается.