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ФАН-ТВ

Мужчина погиб в квартире от взрыва бытового газа в Перми. ФАН-ТВ

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В жилом доме Перми сдетонировала газовоздушная смесь. ЧП произошло в квартире на четвертом этаже пятиэтажного дома на улице Чернышевского. В результате происшествия погиб один человек, предположительно хозяин квартиры. Ударной волной выбило остекление, после чего начался пожар, однако целостность несущих конструкций не нарушена. Жителей эвакуировали, на месте работают спасательные бригады. Следователи устанавливают причину взрыва.

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