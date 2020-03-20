Песков назвал сообщения о санкциях США против России «вбросами из-за весеннего обострения»

Москва, 20 марта. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков назвал вбросами сообщения WSJ о планах США ввести новые антироссийские санкции, чтобы Москва повлияла на Эр-Рияд на рынке нефти.

«Это, скорее, относится к категории весеннего обострения, спровоцированного коронавирусом у страдающих русофобией», — пошутил представитель Кремля.

При этом он подчеркнул, что Кремль обратил внимание на заявление президента США Дональда Трампа о том, что он готов принять меры, если цены останутся на минимальных значениях. По словам Трампа, эта ситуация разрушительна для России и очень плоха для Саудовской Аравии, потому обе страны зависят от нефти.

«Что касается заявления Трампа — мы обратили на него внимание. Мы понимаем, что многие компании сейчас страдают из-за цен на нефть. Есть огромный нефтяной сектор США, который находится в бедственном состоянии. Никаких войн ценовых между РФ и Аравией нет. У нас с Эр-Риядом хорошие партнерские отношения», — добавил он.

Напомним, ранее американская газета Wall Street Journal написала, что Штаты планируют новые санкции против РФ, а на Саудовскую Аравию собираются оказывать давление дипломатическим путем, чтобы Эр-Рияд вернулся к прежним объемам нефтедобычи. Агентство Bloomberg в свою очередь сообщило, что нефтепроизводители на Ближнем Востоке начали испытывать проблемы из-за резкого роста стоимости фрахта танкеров.