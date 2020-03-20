Песков назвал причины небольшого числа зараженных коронавирусом в России

Москва, 20 марта. В России зафиксировано небольшое число заразившихся новым коронавирусом SARS-CoV-2, поскольку правительство принимало предупредительные меры. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, передает корреспондент Федерального агентства новостей.

Песков напомнил, что главный санитарный врач России Анна Попова начала заблаговременно принимать меры против распространения коронавируса, давшие определенный эффект.

«В правительстве был создан штаб, весьма оперативно, который стал оперативно работать. Не забывайте, что в правительстве, во всех ведомствах Поповой огромное количество людей работают фактически круглосуточно», — отметил Песков.

Он напомнил о международном сотрудничестве в сфере предотвращения дальнейшего распространения коронавируса. По словам Пескова, ни одной из стран не удалось избежать проникновения COVID-19.

«Не удалось и нам. Но сейчас все делается для того, чтобы минимизировать опасность. Количество заболевших — в разных странах по-разному. Здесь мы все в одной лодке», — подчеркнул пресс-секретарь президента.

Песков обратил внимание на важность консолидирования усилий медиков разных стран для разработки вакцины и поиска эффективного лечения коронавируса.

«Вы знаете, что работа ведется. Очень хорошие наработки у наших имеются. Они находятся в контакте. Ведется международное сотрудничество, в частности, с нашими китайскими товарищами, о чем вчера президент [РФ Владимир] Путин говорил в разговоре с его другом и товарищем [председателем КНР] Си Цзиньпинем», — рассказал пресс-секретарь главы государства.

Напомним, в России пока зарегистрировано 199 заразившихся, девять из них уже выздоровели. Ранее в Москве скончалась пациентка с коронавирусом, однако причиной ее смерти стала не инфекция, а массивная двусторонняя тромбоэмболия легочной артерии, пишет «Дейта».