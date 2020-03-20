В России пообещали серьезные последствия для Польши при попытке забрать Калининград

Попытки Запада навредить России плавно переходят в плоскость абсурда, последствия для Польши при попытке забрать Калининград будут серьезными. Об этом в комментарии Федеральному агентству новостей рассказал политолог Андрей Иванов.

Взять Калининград

Польское издание Gazeta Wyborcza опубликовало статью о ситуации в Калининграде во время коронавируса, а ее читатели пожелали присоединить регион России к Польше.

Так, из-за закрытия границ Литвы и Польши жители Калининграда оказались в неудобном положении. Теперь вернуться домой из Европы они могут исключительно через Санкт-Петербург или Москву, а привычный шопинг в Польше уже невозможен.

В то же время в статье отмечается, что сама обстановка в Калининградской области в связи с распространением в мире коронавируса весьма спокойная. Было выявлено всего несколько случаев заболевания, а в магазинах запасов хватит на месяцы, даже если регион окажется полностью отрезан от остальной части России.

В свою очередь читатели выразили желание присоединить Калининградскую область к Польше.

«Для них было бы лучше присоединиться к Польше», — оставил комментарий один из пользователей.

В то же время другие читатели предположили, что в ответ на попытку Польши забрать Калининградскую область Российская Федерация нанесет массированный удар и любой ценой удержит свой ключевой регион.

Последствия будут серьезными

Как считает Андрей Иванов, поляки себя ведут в своем фирменном стиле. У них у самих бушует коронавирус, а они говорят, что у них лучше, заметил эксперт.

«Конечно, отобрать у России Калининградскую область никогда никому не получится. Весь вопрос в том, зачем поднимается эта тема? А делается это в рамках общего давления на Москву. Мол, будем вас дожимать со всех сторон. Только в любой политике важно просчитывать последствия. И вот с этим у поляков серьезные проблемы», — пояснил собеседник ФАН.

По мнению эксперта, единственный результат, которого может достичь Варшава, — сильно поссориться с Москвой. Хотя, скорее всего, в российском МИД даже не обратят особого внимания на подобные «инициативы», уверен политолог.

«В самом деле — как можно реагировать на глупость? Вот мы и видим, что попытки Запада навредить России плавно переходят в плоскость абсурда. С другой стороны, можно ожидать, что эту тему подхватят российские либералы и начнут всерьез дискутировать на тему, не отдать ли нам Калининградскую область. Но такие дискуссии будут не просто позором для либералов, а их полным «расчехлением». Они себя покажут исключительно как национал-предатели. Но, наверное, до этого не дойдет», — заключил Андрей Иванов.

Ранее официальный представитель МИД КНР Чжао Лицзянь заявил, что новый коронавирус в китайский город Ухань завезли американские военные. Дипломат проанализировал публикации о создании подобного вируса в научном журнале Nature Medicine за 2015 год и нашел статью, в которой ученые обсуждали, как создавали схожий с SARS-CoV-2 вирус и как он воздействует на человека.