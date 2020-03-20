Песков подтвердил проведение саммита G20 по коронавирусу по видеосвязи

Москва, 20 марта. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков подтвердил, что на следующей неделе ожидается саммит «большой двадцатки» в режиме видеоконференции, передает корреспондент Федерального агентства новостей.

По словам чиновника, предложение провести саммит по видеосвязи поступило от Саудовской Аравии. Песков отметил, что это будет первый опыт телесаммита для обсуждения ситуации с коронавирусом.

Он добавил, что обсуждение темы экономического ущерба от распространившейся по всему миру инфекции будет зависеть от участников и от того, какие вопросы они будут затрагивать в ходе переговоров.

«Это пока непонятно, — сказал представитель Кремля, отвечая на вопрос, будет ли формат саммита G20 закрытым или открытым. — Это первый уникальный саммит, до вопросов освещения пока не доходили».

Коронавирусная инфекция, первые случаи заражения которой были зафиксированы китайском городе Ухань в конце прошлого года, активно стала распространяться по всему миру. Заболевшие, число которых по всему миру превысило уже 240 тысяч человек, есть практически в каждой точке планеты. От инфекции скончались свыше десяти тысяч человек.