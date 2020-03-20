Коронавирус способен прожить до двух лет при минусовых температурах

Абу-Даби, 20 марта. Коронавирус SARS-CoV-2, который вызвал пандемию во всем мире, вероятнее всего, устойчив к низким температурам. Такое предположение высказал заведующий отделением инфекционных заболеваний Кливлендской клиники в Абу-Даби Мохамад Мооти.

По его словам, проведенные исследования с аналогичными штаммами показывают, что коронавирус способен до двух лет выживать даже при минус 20 градусов по Цельсию. Это опровергает ранее выдвинутую версию об уязвимости коронавируса перед низкими температурами. Мооти отметил, что коронавирус нового типа может выжить даже в морозильной камере холодильника.

При этом специалист поспешил успокоить — через пищу коронавирус не передается. Отметим, что данное утверждение противоречит предположению о том, что источником распространения SARS-CoV-2 стали летучие мыши, которых едят в Китае.

Напомним, что первая вспышка коронавируса произошла в декабре прошлого года в Китае. За несколько месяцев зараза успела распространиться по всему миру. Сегодня основные очаги наблюдаются в Китае, Южной Корее, Иране, Испании, Италии и Германии. 11 марта Всемирная организация здравоохранения объявила о пандемии.

Вспышка коронавируса стала причиной отмены целого ряда крупных мероприятий. В частности, отмененными оказались чемпионат Европы по футболу, чемпионат Испании по футболу, матчи баскетбольной Евролиги, крупнейшая в мире игровая выставка Е3 и музыкальный конкурс Евровидение.