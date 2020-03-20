ЦИК запустил специальный сайт, который расскажет о поправках в Конституцию России

Москва, 20 марта. ЦИК запустил специальный сайт конституция2020.рф, на котором граждане смогут ознакомиться с полным пакетом поправок к Конституции РФ, передает корреспондент Федерального агентства новостей. Проект был представлен на заседании Центризбиркома в пятницу.

Как отметила глава Центризбиркома Элла Памфилова, обещание комиссии создать мобильное приложение по поправкам в конституцию было перевыполнено.

«Мы сделали не просто мобильное приложение по самим предлагаемым поправкам, а создали фактически целый сайт, который аккумулирует всю необходимую информацию», — сказала она.

Пользователям сайта поможет чат-бот по имени Константин, он покажет ответы на самые частые вопросы граждан.

«В чат-боте, которого зовут Константин, собраны наиболее частые вопросы о всероссийском голосование по конституции и поправкам. Его имя было выбрано не случайно. Мы вспомнили про исторический анекдот о том, что, когда солдаты-декабристы кричали слово «конституция», они думали, что это имя жены цесаревича Константина. По созвучию с нашей конституцией, мы выбрали именно такое имя», — сообщила представитель разработчика этого ресурса Марианна Максимовская.

Напомним, что Госдума приняла закон о поправках в конституцию 11 марта. В тот же день он был одобрен Советом Федерации. После этого закон поддержали все региональные парламенты. В субботу, 14 марта, уже за подписью президента он был направлен для оценки судьями Конституционного суда. КС 16 марта заключил, что нормы документа соответствуют статьям 1, 2 и 9 основного закона.

Президент России Владимир Путин подписал 17 марта указ о проведении общероссийского голосования по поправкам в конституцию 22 апреля.