Песков рассказал, сделал ли Путин тест на коронавирус

Москва, 20 марта. Президент РФ Владимир Путин не делал тест на коронавирус. Об этом сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков, передает корреспондент Федерального агентства новостей.

«У президента нет такой необходимости, он прекрасно себя чувствует и работает», — сказал Песков, отвечая на вопрос журналиста, проходил ли Путин проверку.

Также пресс-секретарь подтвердил, что тест на коронавирус действительно сделали все, кто контактировал с главой государства.

«Мы считаем это оправданными мерами предосторожности», — подчеркнул Песков.

Ранее пресс-секретарь президента рассказал, как сотрудников Кремля проверяли на коронавирус. Специалист сам приехал для сбора анализов. Песков отметил, что все живут активной жизнью, поэтому необходимо прислушиваться к своим симптомам. Он также подчеркнул, что повышенный контроль необходим, поскольку речь идет о президенте.

Напомним, первые случаи коронавируса были зарегистрированы в китайском городе Ухань в декабре 2019 года. Постепенно инфекция распространилась по всему миру. Всемирная организация здравоохранения ранее объявила пандемию коронавируса.

В России пока зарегистрировано 199 заразившихся, девять из них уже выздоровели. Ранее в Москве скончалась пациентка с коронавирусом, однако причиной ее смерти стала не инфекция, а массивная двусторонняя тромбоэмболия легочной артерии, пишет «Дейта».