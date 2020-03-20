Иммунолог Болибок заявил, что отказ от курения снизит риски заражения коронавирусом

Москва, 20 марта. Аллерголог и иммунолог Владимир Болибок призвал отказаться от курения сигарет и вейпов на фоне эпидемии COVID-19.

Ранен издание Scientific American опубликовало исследование, результаты которого показали, что курение сигарет и вейпов делает любителей «подымить» и «попарить» более уязвимыми для коронавируса. В статье говорится, что у курильщиков повышен риск развития хронических заболеваний легких, и, соответственно, в случае заражения коронавирусной инфекцией вирус еще сильнее ударит по организму.

«Любое курение — будь то курение обычных сигарет или вейпов — оно все делает иммунитет человека более уязвимым к коронавирусу», — сказал Болибок в интервью iReactor.

Он рекомендовал курильщикам отказаться от пагубной привычки. Однако если распрощаться с зависимостью не получается, нужно придерживаться некоторых правил. В частности, следует снизить потребление никотина. По словам эксперта, нужно проводить специальную профилактику среди курильщиков, что позволит снизить заболеваемость в этой группе.

Первые случаи заболевания коронавирусной инфекцией были зарегистрированы в китайском городе Ухань в конце прошлого года, напомнил «Царьград». Вирус активно стал распространяться по всему миру. Заболевшие, число которых по всему миру превысило уже 240 тысяч человек, есть практически в каждой точке планеты. От инфекции скончались свыше десяти тысяч человек, указал Deita.ru.

Китайские власти считают, что США причастны к созданию нового типа коронавируса. Некоторые эксперты, например экс-сотрудник ООН Игорь Никулин утверждает, что вирус был создан в секретной лаборатории Пентагона пять лет назад.