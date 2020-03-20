В Кремле заявили, что ситуация на нефтяном рынке далека от катастрофы

Москва, 20 марта. Россия ни с кем не ведет никаких войн, это касается и отношений с Саудовской Аравией на нефтяном рынке, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Говоря о падении цен на нефть, представитель Кремля не стал отрицать, что это «весьма неприятная ценовая конъюнктура», однако ситуация не катастрофическая.

«Говорить о том, что это катастрофа нельзя, потому что у страны есть солидный запас прочности. Бывали времена, когда цена [на нефть] была еще ниже. Вряд ли кто-то возьмется прогнозировать ценовую конъюнктуру на год и более», — добавил он.

Песков подчеркнул, что Москва не ведет никакой «войны на истощение» с Эр-Риядом.

«У каждой страны свои бюджетные параметры. Подушка безопасности есть. В среднесрочной перспективе ничего страшного не происходит. Цены волатильные», — заключил пресс-секретарь российского лидера.

Ранее Песков сообщил, что Путин пока не планирует встреч или телефонных разговоров с руководством Саудовской Аравии по поводу положения дел на нефтяном рынке.

Напомним, сегодня нефтяные трейдеры допустили, что стоимость нефти может упасть до пяти долларов за баррель. Однако, по мнению экспертов телеканала 360, такие прогнозы могут говорить об изменении ситуации в лучшую сторону.