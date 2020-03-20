ЦИК рассказал об адаптации голосования по поправкам в конституции в условиях коронавируса

Москва, 20 марта. Центральная избирательная комиссия предусмотрит расширение возможности досрочного голосования по поправкам в Конституцию РФ с трех до семи дней из-за коронавируса, передает корреспондент Федерального агентства новостей. Об этом сообщила глава ЦИК России Элла Памфилова.

«Мы расширяем досрочное голосование с трех до семи дней. Так мы хотим исключить скопление людей. По нашему мнению, это может стать эффективным средством, направленным на предотвращение развития инфекции», — сказала Памфилова.

По ее словам, Центризбирком уделяет большое внимание адаптации процедуры голосования при различных вариантах развития событий с эпидемиологической обстановкой.

«В приоритете здоровье и безопасность наших граждан. Разумеется, меры будем рассматривать, исходят из того, что голосование состоится в том случае, если будет позволять эпидемиологическая обстановка», — уточнила глава ЦИК.

Она подчеркнула, что соответствующие решения будут принимать избирательные комиссии регионов России.

Напомним, в минувший вторник президент Владимир Путин подписал указ о проведении 22 апреля общероссийского голосования по поправкам в Конституцию России.