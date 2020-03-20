Михалкова рассказала о тяжелом разводе с Гигинеишвили

Москва, 20 марта. Российская актриса Надежда Михалкова, дочь известного режиссера Никиты Михалкова, рассказала о тяжелом разводе со своим бывшим мужем Резо Гигинеишвили. По ее словам, она сделала все, чтобы, несмотря на развод, ее дети одинаково хорошо относились как к папе, так и к маме.

«Я сделала все, что возможно со своими принципами, амбициями, мыслями, комплексами. Я скатала это в большой шар, кинула его и, сжав зубы, набралась терпения. Это всегда нелегко, как бы люди ни разводились», — отметила актриса, выступая в YouTube-шоу «Ещенепознер».

Михалкова также назвала чушью слухи о том, что она якобы увела Резо из семьи.

«Никто никуда не убегал, никто никого не преследовал», — подчеркнула она.

Семейная жизнь и беременность дались артистке тяжело с психологической точки зрения. Она думала, что после родов ей придется сидеть дома, а в это время более молодые и стройные актрисы займут ее место. После появления на свет дочери Михалкова пережила послеродовую депрессию.

Напомним, что Михалкова и режиссер Гигинеишвили поженились в апреле 2010 года, а 23 октября 2017 года расторгли свой брак. От Гигинеишвили у актрисы родилась дочь Нина (2011 год) и сын Иван (2013 год).

Полноценный актерский дебют Михалковой, если не считать камео в «Анна от 6 до 18», состоялся в оскароносном фильме ее отца «Утомленные солнцем». Девочке тогда было 8 лет. После этого Надежда снялась в ленте «Президент и его внучка», второй и третьей частях «Утомленных солнцем», «Без мужчин», «Лед-2», «Заложники», а также в сериалах «Город» и «Мертвое озеро». Кроме того, Михалкова выступила режиссером фильмов «Чурросы» и «Проигранное место».