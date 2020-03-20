В Bank of America заявили об экономическом кризисе в США из-за коронавируса

Москва, 20 марта. Распространение китайского коронавируса вызвало начало экономического кризиса в США. Такую оценку дал крупнейший в стране инвестиционный банк Bank of America.

Его ведущий аналитик Мишель Мейер в своем докладе подчеркивает, что пандемия коронавируса нанесла серьезный урон американской и мировой экономике, сообщает издание «Экономика сегодня».

«Мы официально заявляем, что американская экономика упала в рецессию, присоединившись к остальному миру, и это очень глубокая просадка», — отметила эксперт.

Согласно ее прогнозам, в США будет расти уровень безработицы. К окончанию второго квартала в стране будет уже около 3,5 млн безработных.

Кроме того, по итогам полугодия американский ВВП может потерять до 12% в разрезе квартал к кварталу.

По последним данным, в США выявлены более 13 тысяч случаев заболевания коронавирусом. Свыше 200 пациентов уже погибли от ранее неизвестной инфекции.

Напомним, глобальное распространение коронавируса нового типа началось в конце декабря прошлого года в китайском городе Ухань. Первых зараженных объединяло общее отношение к рынку морепродуктов. Несмотря на меры, предпринятые властями КНР, заболевание распространилось за пределы, поразив большую часть стран мира. Сейчас наиболее тяжелая эпидемиологическая ситуация наблюдается в Италии, Иране и Южной Корее.