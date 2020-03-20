Пьяную украинку госпитализировали в Черниговской области с подозрением на коронавирус

Киев, 20 марта. В Черниговской области Украины, где пока что лабораторно не подтвержден ни один случай коронавируса, госпитализировали женщину с подозрением на COVID-19.

Отмечается, что медики зафиксировали у нее похмельный синдром. Как пишет издание «Чeline», жительница Нежина вызвала врачей, пожаловавшись на высокую температуру, которая якобы держится несколько дней. Кроме того, она сказала медикам, что кашляет и задыхается.

Женщину срочно госпитализировали и поместили в инфекционное отделение. Представитель лечебного учреждения заявил, что ОРВИ у пациентки нет, «а вот запах алкоголя и похмельный синдром присутствует».

По его словам, пациентка рассказала, что несколько дней назад вернулась из Италии.

«Пациентка подкашливала, но это можно легко симулировать. У женщины взяли соответствующие анализы, ждем результат», — сказал он.

Ранее руководитель социологической компании Research & Branding Group Евгений Копатько заявил, что украинцы лишатся дохода из-за карантина на фоне пандемии коронавирусной инфекции.

По его словам, в настоящее время многие страны закрывают свои границы в целях предотвращения распространения инфекции, поэтому некоторые туристы не могут вернуться на родину. У них, как заметил Евгений Копатько, рано или поздно «закончатся скудные ресурсы, которые есть сейчас».

Он сказал, что следующим шагом станет резкое падение покупательской способности. Затем, как считает Копатько, «человек будет нервничать по поводу того, где заработать, где найти деньги».