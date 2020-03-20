Мисмари призвал ливийский народ соблюдать рекомендации ЛНА по противодействию коронавирусу

Бенгази, 20 марта. Спикер Ливийской национальной армии (ЛНА), генерал-майор Ахмад аль-Мисмари призвал ливийский народ соблюдать рекомендации и указы Верховного командования вооруженными силами североафриканской страны, направленные на предотвращение распространения коронавирусной инфекции (COVID-19). Свое обращение к гражданам официальный представитель ЛНА опубликовал в личном аккаунте в социальной сети Facebook.

Также Мисмари отметил, что это его первое обращение к ливийскому населению из двухнедельного карантина, на котором он и его команда находятся после зарубежной командировки, где им приходилось много общаться с разными людьми, в основном, с представителями различных СМИ. Он подчеркнул, что это необходимая мера для обеспечения безопасности граждан Ливии от опасного заболевания.

По словам спикера, командование ЛНА решило предпринять все необходимые меры для обеспечения национальной безопасности в связи с угрозой коронавируса, создав специальный комитет на высшем уровне, который возглавили генерал-лейтенант Абдурразака Назури, министр МВД Ибрагим Бушнаф и министр здравоохранения Ливии Абдул Хади аль-Хувейдж.

Ахмад аль-Мисмари рассказал, что данный комитет издает указы, инструкции и рекомендации для всех ливийских граждан, которые должны предотвратить массовое распространение COVID-19 в стране. Он выразил надежду на то, что население будет внимательно прислушиваться к этим инструкциям, поскольку это является обязанностью каждого жителя Ливии. Кроме того, генерал-майор ЛНА напомнил, что коронавирус — это достаточно опасное заболевание, которое способно поразить как детей, так и взрослых.

Он объяснил, что коронавирусная инфекция является серьезной проблемой во всем мире, и командование ливийской армии обеспокоено здоровьем и благополучием всех людей на планете и всех стран. Мисмари призвал ливийское население без крайней надобности не покидать свои дома и ограничить передвижение по улице, а также прислушиваться к рекомендациям комитета, общаться с друзьями и близкими по телефону, избегая близких контактов и большого скопления людей. Еще спикер подчеркнул, что ограничение передвижения не является ограничением свободы ливийцев, а необходимыми мерами для предотвращения эпидемии.

В завершении своего обращения официальный представитель сил фельдмаршала Халифы Хафтара сообщил, что ЛНА имеет в своем распоряжении несколько специальных подразделений, которые направлены на восток Мисураты и в Триполи для проведения дезинфекции и борьбе с инфекцией в этих районах. Также он успокоил ливийцев тем, что с 18 марта не было выявлено ни одного случая заражения коронавирусом.