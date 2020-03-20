ПНС Ливии ведет обстрел жилых кварталов из турецкой техники

Триполи, 20 марта. Пользователи Twitter сообщают о нарушениях режима прекращения огня со стороны боевиков так называемого Правительства национального согласия (ПНС) Ливии и обстрелах мирных кварталов города. Кроме того, в обстрелах задействована техника и военнослужащие турецкой армии.

Турецкая артиллерия ведет огонь по жилым районам на юге Триполи из района ас-Сабиа и с аэропорта «Митига», который в настоящее время также используется как военный аэродром, куда прибывают воздушные борта с наемниками из Турции и Сирии.

مدفعية الميليشيات التركية تقصف الاحياء السكنية جنوب طرابلس من منطقة #السبعة و قاعدة #معيتيقة الجوية الآن#طرابلس #ليبيا الآن — ابن ليبيا السرتاوي???????????????????????? (@MstrMax11) March 19, 2020

Кроме того, сообщается об атаке с целью провокации Ливийской национальной армии (ЛНА) на ответный огонь чадскими наемниками совместно с бандформированиями, подконтрольными Усаме Джувейли в районе Ас-Саадия.

Напомним, «Ополчение Джувейли» под контролем Усамы Джувейли представляет зинтановские группировки и входит в единую линию обороны Триполи-Зинтан-Мисурата. Лидер бандформирования «прославился» переселением 5000 семей, сопровождавшимся массовыми убийствами и пытками.

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تجدد المواجهات العنيفة بين الجيش الوطني والمعارضة التشادية والمليشيات التي يقودها اسامة جويلي في محور #الساعدية. #الساعة24 pic.twitter.com/xf5KUBG3Vo — الساعة 24 (@alsaaa24) March 19, 2020

Также пользователи социальных сетей пишут о перестрелках в районе Тарик аль-Матар, Абу Курайн и Рашфана, а силы операции «Вулкана Гнева» Файеза Сарраджа наносят удары по нескольким позициям противника в районе Вади ар-Рабиа. При этом армия под началом фельдмаршала Халифы Хафтара продолжает соблюдать перемирие, однако оставляет за собой право точечно отвечать на удары противника. Аккаунт спецназа ЛНА «Хумат Абу Салим» сообщает, что при попытке атаки со стороны бандформирований ПНС силы Ливийской национальной армии уничтожили турецкую бронемашину, захватили танк и пикап с пулеметом. О месте происшествия в сообщении от спецназа ЛНА не сказано.

#طرابلس للشعب الليبي و نحن حماة #أبوسليم البواسل

البارحة، حاولوا مهاجمتنا كلاب ميليشيات #السراج، فدمرنا عربة مدرعة #تركية و أخذنا دبابة و سيارة بيك آب مسلحة برشاش كتذكار استهزاءاً بضعف مسلحي حكومة الصخيرات غير الشرعية — حُماة أبو سليم (@AboSaleemDfndrs) March 19, 2020

Наряду с огнем из турецкой техники со стороны ПНС Анкара продолжает снабжать триполитанское правительство наемниками и вооружением в обход всех международных договоренностей, достигнутых в Москве и Берлине — пользователь Twitter сообщает о прибытии уже второго борта «Ливийских авиалиний» с сирийскими наемниками из Стамбула в Мисурату.