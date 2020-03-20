В Крыму назвали планируемый Украиной «поход» на полуостров «Маршем попрошаек»

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова назвала «провокацией» готовящийся так называемым «Меджлисом1 крымско-татарского народа» (организация запрещена в РФ) силовой «поход» на Крым. Так, его участники собираются 3 мая прорвать государственную границу России в районе Перешейка и занять эту территорию.

Однако уже сейчас видна вся безнадежность затеи: на полуостров участников «Марша достоинства» никто не пустит, так что единственная его цель, по мнению крымского политолога Владимира Джараллы, состоит в том, чтобы в очередной раз напомнить о тщетных притязаниях Киева на исторически российскую территорию. В интервью Федеральному агентству новостей эксперт заявил, что вся эта затея от начала и до конца является продуктом информационной войны, которую США посредством своих сателлитов ведет против нашей страны.

«Лидеры «Меджлиса», господа Мустафа Джемилев и Рефат Чубаров, все то время, что Крым находился в составе Украины, для своих целей использовали схожую тактику, состоящую из угроз, ультиматумов и информационного давления. Тогда это были стремления присвоить деньги и земельные участки, выделяемые правительством Украины на обустройство «депортированного народа» (крымских татар. — Прим. ФАН) — по сути, «Меджлис» просто эксплуатировал эту тему ради заработка. Нужно отметить, что если бы большая часть этих денег была использована по назначению, то материальное положение крымских татар было бы просто блестящим», — рассказал о сути былой деятельности провокаторов собеседник ФАН.

Однако, продолжил политолог, депортированный при Сталине народ ничего из выделенных правительством средств не увидел — они достались тем, кто организовывал акции по их «выклянчиванию». Схожим образом обстоят дела и теперь.

«Им необходимо привлечь к себе внимание, целью которого являются как политические преференции, так и старое доброе финансирование — либо из-за рубежа посредством грантов, либо из бюджета страны. А лучше и то и другое сразу!» — уверен Джаралла.

Он также прокомментировал слова депутата Верховной рады Мустафы Джемилева, заявившего, что в марше якобы примут участие некие «международные партнеры» и «видные государственные деятели западных стран». Эксперт заверил, что президента США Дональда Трампа среди штурмующих государственную границу ожидать не стоит.

«Это будут маргинальные политики русофобского толка, принадлежащие ко второму или третьему эшелону власти в своих странах, — считает политолог. — В целом же складывающаяся картина событий явно свидетельствует о том, что организация провокации курируется прямо или косвенно в самом Вашингтоне. Есть говорящая фотография, где Джемилев стоит в умоляющей позе перед уже бывшим президентом США Бараком Обамой на одной из конференций в Варшаве — в ней заключена вся суть «Меджлиса крымско-татарского народа».

Резюмируя все вышесказанное, Джаралла отметил, что для «Марша достоинства» — именно так именуется планируемая Киевом провокация — было выбрано неверное название.

«Намного больше отобразило бы реальное положение вещей наименование «Марш попрошаек» или «Марш имени кота Базилио и лисы Алисы», — посмеялся эксперт.

1 Организация запрещена на территории РФ.