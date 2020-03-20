Шойгу заявил об усилении иностранного военного присутствия у границ России

Москва, 20 марта. Целый ряд стран стремится блокировать участие России в решении глобальных и региональных проблем и использует любые предлоги для наращивания военного присутствия вблизи границ, заявил министр обороны Сергей Шойгу на заседании коллегии в Национальном центре управления обороной РФ.

Как сообщает корреспондент Федерального агентства новостей со ссылкой на слова Шойгу, военно-политическая обстановка на Юго-Западном стратегическом направлении «остается сложной».

Глава военного ведомства сообщил о том, что на протяжении минувшего года 25 боевых кораблей НАТО сменяли друг друга на боевой службе в акватории Черного моря.

«Каждый третий из них имел на борту крылатые ракеты», — уточнил Сергей Шойгу.

Также в Минобороны отметили увеличение активности воздушной разведки на 20%: только за два с половиной месяца этого год натовская авиация совершила более 80 разведывательных полетов вдоль границ России.

«С прошлой осени ежедневно осуществляется патрулирование Черноморской зоны самолетами стратегической радиоэлектронной разведки и базовой патрульной авиации, а также беспилотными летательными аппаратами», — добавил министр обороны.

По данным военного ведомства РФ, наблюдается развитие системы передового базирования альянса, постоянно растут масштабы иностранных учений. Даже не входящие в блок страны активно к ним примыкают. Например, Украина, Грузия, Финляндия и Норвегия.

Сергей Шойгу заверил, что военные отслеживают обстановку у границ, наращивают боевые возможности военных округов и Северного флота, совершенствуют их боевой состав и систему базирования.