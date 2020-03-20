Оппозиция пытается дать шанс Западу забрать Крым и Курилы

Оппозиция продолжает рекламировать петицию «польского шпиона» Станислава Станских, призвавшего ПАСЕ дать оценку поправкам в российскую конституцию. Но интересует их лишь один пункт, который поставит окончательную точку в любых территориальных спорах с Россией.

В понедельник, 16 марта, на портале Change.org была опубликована петиция, в которой автор призывает Совет Европы отправить на правовую экспертизу в Венецианскую комиссию поправки в Конституцию России. При этом еще в январе стало известно, что Парламентская ассамблея Совета Европы (ПАСЕ) обратилась в Венецианскую комиссию с просьбой дать оценку российским поправкам, однако заседание экспертов было отменено из-за эпидемии коронавируса в Италии.

Новый повод для ПАСЕ

Как пишут оппозиционные СМИ, к 19 марта за петицию проголосовало более 100 тысяч человек, однако это утверждение сомнительно. Подлинность подписей на портале Change.org никоим образом не проверяется, желающему проголосовать достаточно указать адрес электронной почты и любое имя. Таким образом, всего один человек может неограниченно создавать аккаунты и штамповать голоса, создавая видимость массовой поддержки инициативы.

Интересно, что делегатов Парламентской ассамблеи по факту заинтересовала только одна поправка — та, которая зафиксирует в российской конституции главенство государственного права над международным. Именно этому изменению должна была дать оценку Венецианская комиссия на заседании 20-21 марта, к остальным поправкам у делегатов юридических вопросов не возникло. Но, как уже известно, рассмотрение было отменено.

Сложившаяся ситуация явно не устроила российскую оппозицию, которая рассчитывала получить выгодное для себя решение комиссии, учитывая антироссийские настроения в европейских административных и политических структурах. Опубликованная петиция стала рычагом давления на Парламентскую ассамблею. Симпатизирующие российским либералам делегаты, например от Украины, Польши или стран Прибалтики, с ее помощью могут попытаться инициировать новое обращение в Венецианскую комиссию, теперь уже для рассмотрения всех поправок.

Страх остаться без «зарплаты»

Но не вызывает сомнения, что главной остается поправка о приоритете российского права, которая сразу зацепила ПАСЕ. В среде российской оппозиции она также рассматривается как ключевая. Публичная позиция либералов по ней заключается в том, что приоритет российского права над международным заблокирует любые решения Европейского суда по правам человека.

Именно в ЕСПЧ оппозиция обращается буквально по любому случаю. Так, в 2018 году либералы подали в Страсбург более 12 тысяч обращений, что стало своеобразным рекордом. Однако в Минюсте России отметили, что 90% таких обращений ЕСПЧ в последствии отклоняет без рассмотрения. Большинство из оставшихся 10% обращений сводятся к одному — требование компенсации.

В 2014 году президент России Владимир Путин прямо указал, что многие решения ЕСПЧ носят не правовой, а политический характер. Он не исключил, что страна может и вовсе выйти из-под юрисдикции Европейского суда. В 2015 году в России принят закон, который позволил Конституционному суду признавать решения международных судов неисполнимыми. По сути, уже пять лет в России национальное законодательство является выше международного. При этом глава российской делегации в ПАСЕ Петр Толстой в январе 2020 года отметил, что Москва исполняет 99% решений ЕСПЧ.

Таким образом, претензия российской оппозиции к ключевой конституционной поправке выглядит не только бессмысленной, но сильно запоздавшей. Конечно, либералам бы не хотелось лишиться своего источника доходов в ЕСПЧ, но сейчас они борются вовсе не за них.

Последний шанс для Запада «исправить» границы России

Поправка о приоритете российского права над международным касается вовсе не банальных компенсаций для среднестатистических оппозиционеров. Она говорит лишь о том, что международные законы и судебные решения не могут противоречить положениям, зафиксированным в конституции. По факту в основном законе страны будет зафиксирован приоритет решений Конституционного суда. Почему же именно сейчас и российскую оппозицию, и ПАСЕ, и западных политиков так обеспокоила именно эта поправка?

Дело может быть лишь в еще одной ключевой поправке, которая укрепляет суверенитет России. Так, в феврале 2020 бывший посол Чехии на Украине Ярослав Башта заявил, проблемами в международных отношениях для России может обернуться внесение в конституцию пункта о безусловной территориальной целостности России.

«В настоящий период ряд государств, соседствующих с РФ, имеют к ней территориальные претензии. В некоторых случаях они могли бы быть разрешены путем взаимного исправления государственных границ. Новая поправка в конституцию может создать с этим проблемы», — посетовал Башта.

Невозможность в будущем «исправить» государственные границы России, невозможность забрать Крым, Курилы, Калининград и другие регионы — вот та главная причина, которая переполошила западных политиков и российских либералов. В том, что составители указанной петиции, которую подписали 100 тысяч анонимов, защищает интересы иностранных государств, сомневаться не приходится.

Оппозиция готова Родину продать

Она опубликована от лица Станислава Станских, научного сотрудника Университета Северной Каролины. В 2015 году он сбежал в Америку из подмосковного Звенигорода, где за оппозиционную деятельность местные жители прозвали его польским шпионом. Официально документ подписали еще 120 либеральных активистов, многие из которых либо годами проживают в Евросоюзе и США, либо регулярно посещают их.

Так, среди подписавших можно найти сбежавшего в 2013 году во Францию экономиста Сергея Гуриева, уехавшего в Чехию журналиста Александра Морозова, постоянно выпрашивающего у Конгресса США новых антироссийских санкций Владимира Кара-Мурзу.

Петиция «польского шпиона» Станских — это не забота о правах россиян, об их благополучии и защищенности. Петиция «польского шпиона» Станских — это попытка Запада оставить себе юридическую лазейку для будущих попыток засудить и расчленить Россию. Готовы ли россияне отказаться от «спорных», по мнению европейцев, частей своей страны ради дружбы с Западом, они ответят в день всенародного голосования. Но, как уже сейчас показывает статистика, российский народ Родиной торговать не намерен.