Историк и коммунист сравнили Горбачева с Николаем II

Ни российскому императору Николаю II, ни первому и единственному президенту СССР Михаилу Горбачеву в конце своего правления не удалось избежать развала государства. Какие черты объединяют и разнят подходы этих двух руководителей к управлению державой, рассказали историк Александр Пученков и политолог, член партии «Коммунисты России» Сергей Малинкович на пресс-конференции Медиагруппы «Патриот».

Эксперты сравнили судьбы Михаила Горбачева и Николая II: их отношение к стране, себе и власти.

Пессимизм императора и «куражность» Горбачева

Прежде всего различны пути, которыми оба руководителя пришли к управлению государством. Если один был рожден императором, то другому нужно было преодолеть карьерную лестницу КПСС.

«Николай II воспринимал себя как человека, который является помазанником божьим. Николай откровенно высказывался, что он видит свою главную государственную задачу в том, чтобы передать монаршие прерогативы своему наследнику в том же объеме, в каком он получил их от своего отца — императора Александра III. То есть какие-то широкие государственные преобразовательные планы, конечно, Николай II не воспринимал», — отметил профессор, доктор исторических наук Александр Пученков.

Историк считает последнего российского императора человеком «патологически пессимистического настроя». И в этом, по мнению специалиста, кроется основное различие между Николаем II и Михаилом Горбачевым.

«Николай считал, что любое его начинание обречено на неудачу в силу самой фатальности факта его рождения в день святого Иова Многострадального. Николай считал, что все, к чему он прикасается, обязательно обернется крахом. Горбачев, напротив, — человек, который считал и считает себя, выражаясь таким футбольным языком, куражным человеком, безумно везучим, притягивающим удачу, хотя история его правления показывает совсем обратное. Может, вся предыдущая и последующая его жизнь подчеркивает его же собственные убеждения, но время правления, на которое приходится и Чернобыль, и катастрофы декабря 1988 года в Армении, — это страшно. Надо видеть эти города, которые были буквально стерты с лица земли», — объяснил Александр Пученков.

Кровавое воскресенье и «саперные лопатки»

Заместитель председателя ЦК партии «Коммунисты России», политолог Сергей Малинкович считает, что и Михаил Горбачев, и Николай II не были чужды принятию очень жестких решений. Коммунист напомнил о событиях Кровавого воскресенья, еврейских погромах в царской России и преследовании революционеров — по его мнению, все это исходило от самого императора.

«И, между прочим, [если говорить про] февральскую революцию — он совсем не сразу ручки поднял. Вспомните, что несколько дней этот бабий, извините, бунт, пытались подавить. А вот когда не получилось, <…> было уже «поздняк метаться», как в народе говорят. И когда к нему пришли и сказали: «Ты давай, парень, подписывай отречение, не то мы сами тебя отречем», — вот тогда уже он понял, что деваться ему некуда», — заявил Сергей Малинкович.

По его мнению, похожая история произошла и с Горбачевым. Однако, отметил коммунист, последний руководитель СССР не хотел нести ответственности за свои решения и «был изворотливым».