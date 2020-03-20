Эксперты REHVA рассказали, как правильно проветривать помещения на фоне коронавируса

Москва, 20 марта. Эксперты советуют включать системы вентиляции за два часа до начала рабочего дня и не выключать их сразу после его завершения. Соответствующее руководство опубликовала на фоне пандемии коронавирусной инфекции Федерация европейских ассоциаций отопления, вентиляции и кондиционирования REHVA.

По словам специалистов, идеальный вариант — поддерживать вентиляцию в режиме 24/7 с пониженной интенсивностью. Это, как считают в REHVA, поможет удалить частицы вируса из здания. Председатель Научно-технического комитета REHVA, профессор Ярек Курницкий из Таллиннского технологического университета отметил, что в подготовленном документе рассматривается «риск передачи инфекции воздушным путем через мелкие частицы — меньше 5 микрометров». Они могут находится в воздухе в течение нескольких часов. Также не исключается возможность иъх транспортировки на большие расстояния.

«Такие мелкие частицы образуются при кашле и разговоре и не исчезают из воздуха так быстро, как более крупные капли, которые оседают и высыхают. Этот механизм подразумевает, что увеличение вентиляции полезно для удаления большего количества частиц», — сказал Ярек Курницкий.

Авторы рекомендаций предупреждают, что риск заражения заметно возрастает в переполненных и плохо проветриваемых помещениях. Именно поэтому нужно особое внимание уделять вентиляции туалетов, где при смыве воды образуется шлейф с мелкими каплями. Специалисты советуют смывать воду в туалете с закрытой крышкой унитаза.

Если искусственной системы вентиляции в здании нет, то нужно открывать окна для проветривания в течение 15 минут перед началом работы или во время смены персонала. Также специалисты не советуют использовать режим рециркуляции воздуха и рекомендуют отключить и децентрализованные системы, использующие локальную рециркуляцию.

Авторы привели и список рекомендаций, которые на практике не имеют совершенно никакого смысла. В данном случае речь идет о поддержании в помещениях повышенной температуры или влажности. Это не спасет от коронавируса, так как SARS-CoV-2 устойчив к изменениям окружающей среды.

Вспышка коронавируса COVID-2019 произошла в китайском городе Ухань в конце 2019 года. Телеведущая Елена Малышева призвала жителей России соблюдать спокойствие, так как в итоге коронавирус будет обычной сезонной инфекцией. Ранее сообщалось, что математическая модель Самарского национального исследовательского университета имени Королева может помочь в предсказании новых неконтролируемых вспышек коронавирусной инфекции.