ЦИК увеличит период досрочного голосования по поправкам к Конституции РФ

Москва, 20 марта. Центральная избирательная комиссия (ЦИК) увеличит период проведения досрочного голосования по поправкам к конституции с трех до семи дней. Об этом сообщила председатель ЦИК Элла Памфилова на заседании Центризбиркома.

Изменения связаны с мерами, направленными на борьбу с коронавирусом.

«Учитывая профилактические меры, мы предусматриваем возможность проведения голосования вне помещений <…> с трех до семи дней», — заявила Памфилова.

Также она подчеркнула, что соответствующие решения по данному вопросу будут принимать избиркомы субъектов РФ, пишет «Газета.ру».

Напомним, внесение изменений в основной закон страны анонсировал президент РФ Владимир Путин во время обращения с посланием к Федеральному собранию 15 января. Подготовкой поправок занималась специально созданная рабочая группа. Многие инициативы направлены на укрепление социальной защищенности россиян.

Законопроект о внесении изменений в конституцию ранее утвердили в Госдуме и Совфеде. Также документ поддержали в регионах. 16 марта Конституционный суд признал предлагаемые поправки законными.

17 марта Путин утвердил дату голосования по поправкам, подписав соответствующий указ. Учитывая сложную и непредсказуемую эпидемиологическую обстановку, президент отметил, что голосование можно перенести с 22 апреля на более поздний срок ради здоровья россиян.