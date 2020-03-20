Оставшиеся серии большого интервью Путина выпустят в виде фильма

Москва, 20 марта. Оставшиеся серии проекта «20 вопросов Владимиру Путину», в частности, о свободе слова, личных ценностях и семье президента РФ, будут показаны в большом итоговом фильме и не будут публиковаться отдельно.

Такое решение агентство ТАСС приняло из-за кардинального изменения новостной повестки. В фильм войдут и уже опубликованные в Сети серии, и новые эпизоды. Выход ленты запланирован на весну. Точная дата пока не называется.

Напомним, отдельные серии интервью российского лидера журналисту Андрею Ванденко публиковались в Сети начиная с 20 февраля. Последний эпизод вышел накануне. В нем Путин рассказал о своих планах после 2024 года и отношении к слову «царь» в свой адрес.