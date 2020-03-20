Сотрудник Госдепа в Вашингтоне заразился коронавирусом

Вашингтон, 20 марта. Один из сотрудников центрального аппарата Госдепартамента США в Вашингтоне заразился коронавирусной инфекцией, сообщила телекомпания CNN со ссылкой на внутреннее письмо, распространенное внешнеполитическим ведомством Штатов.

«Сегодня стало известно о первом случае заражения коронавирусом одного из сотрудников главного офиса в Вашингтоне, округ Колумбия», — говорится в сообщении.

Отмечается, что ранее коронавирус был выявлен у «небольшого числа» сотрудников Госдепа за рубежом, однако в самих США случаев заболевания среди работающих в ведомстве не было.

Часть здания, где работал заболевший сотрудник, будет временно закрыта на дезинфекцию, его коллегам предписано «предпринять необходимые меры предосторожности».

Первые случаи заболевания коронавирусной инфекцией были зарегистрированы в китайском городе Ухань в конце прошлого года. Вирус вышел за пределы Китая и стал распространяться по всему миру. Заболевшие, число которых по всему миру превысило уже 246 тысяч человек, есть практически в каждой точке планеты. От инфекции скончались свыше десяти тысяч человек.

По данным портала coronavirus-monitor.ru, в Соединенных Штатах вирус выявлен у более чем 14 тысячи человек, от заболевания погибли 208 человек.

Ранее Китай обвинил США в причастности к созданию нового типа коронавируса. Некоторые эксперты согласны со взглядами китайских властей. В частности, бывший эксперт ООН по бактериологическому и химическому оружию Игорь Никулин отметил, что вирус появился в секретной лаборатории Пентагона в 2015 году.