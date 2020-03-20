Силуанов заявил, что Россия не будет сокращать расходы бюджета

Москва, 20 марта. Российские нефтяные компании успели создать себе «подушку безопасности» и сформировать большой запас прочности. Об этом в пятницу заявил министр финансов РФ Антон Силуанов, комментируя ситуацию с ценами на нефть.

«Нефтяные компании в последнее время накопили себе большую подушку безопасности, это первое. Второе — нефтяные компании имеют хороший запас прочности. Каких-то беспокойств за снижение цен на энергоресурсы для этого сектора мы не испытываем», — отметил он, выступая в эфире телеканала «Россия-24».

Торговля в России тоже демонстрирует хорошие показатели, несмотря на общий негативный фон в мировой экономике. В случае возникновения каких-либо проблем, правительство готово субсидировать крупным торговым сетям кредиты по формированию запасов.

Силуанов также подчеркнул, что власти не намерены в этом году сокращать расходы бюджета. Страна обеспечена всеми необходимыми ресурсами, чтобы выполнить все взятые на себя обязательства.

В настоящее время обсуждается вопрос создания механизма, который позволил бы быстро перераспределять ресурсы и формировать резервы для оперативного реагирования на проблемы в экономике, связанные с эпидемией коронавируса.

Напомним, что первая вспышка коронавируса произошла в декабре прошлого года в Китае. За несколько месяцев зараза успела распространиться по всему миру. Сегодня основные очаги наблюдаются в Китае, Южной Корее, Иране, Испании, Италии и Германии. 11 марта Всемирная организация здравоохранения объявила о пандемии.