Эксперт Кулагин объяснил, почему баррель нефти не может стоить пять долларов

Экономический аналитик Вячеслав Кулагин заявил, что при цене в пять долларов за баррель производители просто работают себе в убыток.

Ранее издание Bloomberg со ссылкой на опрошенных специалистов сообщило, что стоимость нефти может упасть до 20 долларов за баррель или даже ниже. Так, нефть марки WTI, будет торговаться еще на три-пять долларов дешевле, а низкая цена может держаться как несколько недель, так и до конца 2020 года.

По мнению опрошенных Bloomberg аналитиков банков, котировки продолжат снижение: в Goldman Sachs прогноз стоимости Brent снизится до 20 долларов за баррель. Специалисты Citigroup прогнозируют снижение до 17 долларов за баррель или, в случае наихудшего варианта развития событий — до пяти долларов за баррель. Не исключают аналитики и отрицательных реальных цен в ряде регионов, так как наметилась нехватка хранилищ и проблемы с логистикой.

Однако с такими предположениями не согласен руководитель отдела исследования энергетического комплекса мира и России Института энергетических исследований РАН, директор Центра энергетических исследований Института проблем ценообразования и регулирования естественных монополий НИУ ВШЭ Вячеслав Кулагин.

«Есть полные затраты на производство нефти, которые включают капитальные затраты, плюс операционные, то есть то, что изначально вложено в проект в момент строительства. И дальше уже текущие затраты, оплата работникам, выполнение операций, всех платежей и прочее. Как правило капитальные затраты — это достаточно большая часть, операционные меньше. Если мы берем какой-нибудь проект, где капитальные затраты составляют 20 долларов, а операционные 10, то понятно, что ему нужна цена нефти не ниже 30 долларов за баррель, чтобы быть окупаемым. Мы сегодня оказались в ситуации, когда на рынке будет жесткое перепроизводство, порядка до 3 млн баррелей в сутки — это вполне вероятный факт перепроизводства, причем на весь этот год», — заявил он в интервью корреспонденту Федерального агентства новостей.

Тут необходимо понимать, что в самых хороших сценариях, потребление нефти должно быть равно ее производству, пусть даже не которым лагом, когда сырья производится чуть больше с учетом возможных потерь. В 2004 году — мировой рынок нефти вышел на то, что производственных мощностей оказалось больше и ОПЕК+ эти избыточные мощности удерживал, срезая избыточное предложение.

«В этом году мы рассчитывали, что примерно на 1,5 млн баррелей в сутки вырастет спрос, но получилось так, что спрос скорее всего даже не вырастет, а упадет. Получилось еще 1,5 излишних. Ну и в итоге, когда ОПЕК снимает свои ограничения и у нас спрос не растет, а снижается, все это приводит к действительно большому переизбытку введенных мощностей и соответственно избытку предложений. И если вернуться к тому, что 10 долларов — это OPEX [операционные затраты], 20 долларов допустим CAPEX [капитальные затраты], соответственно и цена нужна от 30. Предположим, что цена не 30, а 20 долларов за баррель. В этих условиях у компании капитальные затраты уже понесены, то есть можно не добывать совсем сырье и таким образом терять вот эти 30 долларов, которые были в себестоимости. А можно добывать, работая себе в убыток, но терять уже 10 долларов, продавая нефть за 20 и 10 не хватает», — продолжает собеседник ФАН.

Таким образом складывается ситуация, когда нефтяные компании работают в убыток, но если они не будут работать, их убытки будут еще больше. Именно поэтому производители добывают нефть при условиях, что добыча будет ниже полных затрат. Соответственно новые проекты не вводятся, остаются только уже действующие.

«Проекты перестанут работать либо по исчерпанию ресурсной базы, либо в условиях, когда текущая цена нефти ниже операционных затрат. Условно то, что вкладывается в добычу, даже не окупается, тогда и работать смысла нет. Если у проекта стоимость операционных затрат 10 долларов, а на рынке будет 5, то эти проекты просто встанут. А это значит, что с рынка тут же уберутся объемы нефти, соответственно говорить о катастрофических сценариях по нулевой, отрицательной и прочей цене, пускай даже те же 5 долларов за баррель, ну это не совсем разумно. Понятно, что на волне спекуляций, где-то котировки могут скакать вверх и вниз на 5 минут проскочить, но в целом в таких условиях эти проекты просто остановятся и рынок тут же сбалансируется», — заключил эксперт.

Так что апокалиптических сценариев, когда за один баррель нефти будут давать по пять долларов, просто быть не может. Ранее страны ОПЕК+ не смогли заключить сделку об изменении параметров соглашения о сокращении добычи нефти или ее продлении. Российская Федерация отклонила предложение о дополнительном снижении производства и предложила сохранить существующие условия.

В свою очередь Саудовская Аравия настаивала на сокращении добычи. С 1 апреля со стран — участниц сделки ОПЕК+ снимаются обязательства. Чуть позже саудиты объявили об увеличении добычи и снижении цен на сырье, что и обвалило котировки. Всего с начала года цены рухнули более чем вдвое.