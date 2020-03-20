Лера Кудрявцева рассказала о своей формуле счастья

Москва, 20 марта. Телеведущая Лера Кудрявцева раскрыла секрет женского счастья. Она уверена, что каждый человек имеет свое определение счастья, а также отметила, что его точно не следует измерять материальными благами.

«Мне кажется, надо каждое утро вставать и благодарить Господа за все», — подчеркнула она.

Как пишет издание Nation News, Кудрявцева уточнила, что ее личная формула счастья состоит из здоровья и благополучия ее и близких.

«Счастье — это когда ты здоров, здоровы твои дети и родители», — уточнила она.

Напомним, Кудрявцева назвала очевидной и правильной отмену песенного конкурса Евровидение из-за эпидемии коронавируса в Европе.

Ранее организаторы Евровидения сообщили об отмене конкурса из-за пандемии коронавируса. Конкурса должен был состояться в Роттердаме с 12 по 16 мая. Представлять Россию на Евровидение должна была группа Little Big, передает RT.

В декабре 2019 года в китайском городе Ухань началась массовая вспышка пневмонии. Позднее было установлено, что источником эпидемии является новый вид коронавируса — SARS-CoV-2. 17 марта все страны Евросоюза ограничили въезд для граждан государств, которые не входят в состав ЕС. В Германии заявили, что гражданам Великобритании, Лихтенштейна, Исландии, Норвегии и Швейцарии, а также их семьям позволят ездить через страну транзитом. Ограничения также не распространяются на тех, кто въезжает в ЕС по неотложным обстоятельствам.