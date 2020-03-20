Российские военные отработали действия по биологической защите населения

Москва, 20 марта. В условиях угрозы распространения коронавирусной инфекции в России министерство обороны провело специальное учение войск радиационной, химической и биологической защиты во взаимодействии с Главным военно-медицинским управлением и Воздушно-космическими силами. Об этом сообщает корреспондент Федерального агентства новостей со слов министра обороны РФ Сергея Шойгу.

Мероприятие прошло 18-19 марта на аэродроме Чкаловский.

«Отработаны действия по приему и эвакуации граждан, спецобработке воздушных судов и перевозимых грузов, решались вопросы организации карантина и дезинфекции объектов воинской части для нормализации эпидемобстановки», — рассказал Сергей Шойгу.

Напомним, в составе Вооруженных сил РФ есть войска РХБЗ. Они необходимы другим видам войск при выполнении боевых задач в условиях радиоактивного, химического и биологического заражения.