Оснащенный «Калибрами» фрегат «Адмирал Эссен» провел «бой» в Средиземном море

Москва, 20 марта. Фрегат Черноморского флота (ЧФ) «Адмирал Эссен», оснащенный крылатыми ракетами «Калибр», провел учения по противовоздушной обороне в Средиземном море, сообщила пресс-служба ЧФ.

Согласно сообщению, экипаж фрегата «совершенствовал тактику ведения боя одиночным кораблем с надводными кораблями условного противника и организацию противовоздушной обороны корабля». В ходе учений экипаж судна также отрабатывал постановку помех комплексом радиоэлектронной борьбы, а палубный вертолет Ка-27ПЛ, базирующийся на корабле, отработал задачи по поиску и слежению за подлодкой.

Официальный представитель Черноморского флота Алексей Рулев указал, что фрегат продолжает выполнение задач в Средиземном море.

Фрегат «Адмирал Эссен» вооружен восемью пусковыми ракетами «Калибр-НК», которые могут поражать надводные, береговые и подводные цели на расстоянии до 2,6 тысячи километров. Корабль выполняет задачи в Средиземном море с декабря прошлого года.

Напомним, в ноябре прошлого года более 10 кораблей и авиация приняли участие в учениях в Черном море. В учениях принимали участие фрегат «Адмирал Эссен», малый ракетный корабль «Вышний Волочек», большой десантный корабль «Азов», морские тральщики «Турбинист», «Ковровец», а также суда вспомогательного флота. Тогда на тренировочных маневрах выполнялись ракетные и артиллерийские стрельбы.