В Совфеде пообещали, что США «мало не покажется» из-за новых санкций против России

Соединенные Штаты, желая ввести антироссийские санкции из-за ситуации на нефтяном рынке, хотят окончательно дожать Россию. Такое мнение в комментарии Федеральному агентству новостей высказал член Совета Федерации, сенатор Игорь Морозов.

Санкции США

Соединенные Штаты рассматривают возможность введения новых экономических ограничительных мер против Российской Федерации для «стабилизации рынка нефти». Об этом сообщила газета The Wall Street Journal, ссылаясь на свои источники.

Сообщается, Белый дом хочет заставить Саудовскую Аравию вернуться к предыдущим объемам добычи нефти, которые были до разрыва сделки ОПЕК+. Для этого Соединенные Штаты намерены использовать дипломатическое давление. В качестве инструмента влияния на Москву предлагается ввести экономические санкции. Правда, газеты не уточняет какие конкретно.

Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп ранее заявил, что Вашингтон собирается вмешаться в ситуацию на нефтяном рынке «в нужное время».

Европа должна задуматься

Как отметил Игорь Морозов, стратегия Соединенных Штатов заключатся в попытке сдержать Россию. Санкционный инструмент является целью достижения поставленных задач.

«Поэтому дополнительное введение санкций возможно. Этого исключать нельзя. Это еще раз подтверждает слова президента России Владимира Путина, который еще в 2007 году на Мюнхенской конференции сказал, что однополярный мир создает для Соединенных Штатов преимущества управлять всем: деньгами, нефтью, суверенитетом. Поэтому необходим многополярный мир. Поэтому не только Китай и Индия должны вместе с Россией сейчас сделать все возможное для выравнивания геополитического дисбаланса», — уверен Игорь Морозов.

По мнению сенатора, Европа должна задуматься. Передав США суверенитет на внешнюю политику, европейские страны начали страдать.

«Еще одни санкции против России могут взорвать весь мир. И тогда американцам мало не покажется», — считает Игорь Морозов.

Двойные стандарты

Пори этом сенатор, комментируя отношения США и Саудовской Аравии, рассказал, что Вашингтон и Эр-Рияд — давние партнеры по всем направлениям. Поэтому США никогда не будут прижимать к стене саудитов на рынке нефти.

«Это как раз и есть двойные стандарты, когда удар наносится только по тем, кто идет вопреки американской геополитики. И сегодня Соединенные Штаты как раз хотят окончательно дожать Россию, полагая, что этот вызов на мировом рынке нефти может заставить изменить политику Москвы. Но американцы просчитались. Заставить Россию пойти по сценарию США невозможно. И поэтому мы должны готовится к тому, что кризис будет затяжным, санкционная политика будет продолжаться. И нам надо развивать свои отрасли промышленности для того, чтобы заменить все западные составляющие, необходимые нам для самолето- и судостроения, космоса. Мы уже растем очень здорово», — заключил Игорь Морозов.

Ранее страны ОПЕК + не смогли заключить соглашение об изменении параметров соглашения о сокращении добычи нефти или ее продлении. РФ отклонила предложение картеля дополнительно снизить производство и предлагала сохранить существующие условия. Саудовская Аравия настаивала на дополнительном сокращении добычи нефти.