В Киеве объяснили, почему на Украине не хватает антисептиков

Киев, 20 марта. На Украине, где ранее были приняты жесткие карантинные меры из-за коронавируса,возник дефицит антисептических средств. Об этом в пятницу рассказал главный санитарный врач страны Виктор Ляшко.

По его словам, власти уже пообщались с производителями и выяснили причины нехватки антисептических средств. Оказалось, что одним из препятствий стал бюрократический барьер, из-за которого компании облагаются налогом. Ляшко подчеркнул, что в ближайшее время этот барьер будет ликвидирован, пишут украинские СМИ.

Вторая причина — это нехватка сырья для производства. Как власти намерены решать эту проблему, пока не вполне понятно.

Отметим, что на сегодняшний день на Украине зарегистрировано 26 случаев заражения коронавирусной инфекцией COVID-19, 3 человека скончались. Больше всего зараженных наблюдается в Черновицкой области.

Первая вспышка коронавируса произошла в декабре прошлого года в Китае. За несколько месяцев зараза успела распространиться по всему миру. Сегодня основные очаги наблюдаются в Китае, Южной Корее, Иране, Испании, Италии и Германии. 11 марта Всемирная организация здравоохранения объявила о пандемии.

Из-за коронавируса отменили целый ряд крупнейших мероприятий. В частности, был отменен чемпионат Европы по футболу, чемпионат Испании по футболу, крупнейшая игровая выставка Е3 и музыкальный конкурс Евровидение, который в этом мае должен был состояться в Нидерландах.