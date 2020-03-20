В Совфеде рассказали о принятых мероприятиях по борьбе с коронавирусом

Москва, 20 марта. Совет Федерации получил от санитарного врача управления делами президента РФ рекомендации по профилактике заражения коронавирусом. Об этом сообщил глава комитета по регламенту верхней палаты парламента Вячеслав Тимченко.

По его словам, медик обратил особое внимание соблюдению личной гигиены для предотвращения распространения заболевания.

«Эти рекомендации направлены по всем структурам управления — комбинатам питания, медицинским службам, они касаются, в том числе, и сотрудников аппарата Совета Федерации​​​. Но и мы, сенаторы, готовы им следовать», — подчеркнул Тимченко.

Он также добавил, что в здании Совета Федерации уже приняты профилактические меры. На входе у всех сотрудников и посетителей проверяют температуру, а на всех этажах размещены стойки с антисептиками. При этом столовые и буфеты не прекращают своей работы.

«Если понадобится, можем принять дополнительные меры - например, организовать питание посменно, чтобы исключить скопления людей, дополнительно измерять температуру на входе в столовые. Пока такие решения не приняты», — отметил сенатор.

Напомним, эпидемия коронавируса нового типа началась в декабре 2019 года в китайском городе Ухань. Первые заболевшие имели отношение к рынку морепродуктов. На данный момент эпидемиологическая ситуация в КНР стабилизировалась, очаг распространения коронавируса переместился в Европу.