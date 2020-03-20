Путин не планирует телефонный разговор с властями Саудовской Аравии

Москва, 20 марта. Президент РФ Владимир Путин пока не планирует проводить телефонный разговор с властями Саудовской Аравии для обсуждения ситуации на нефтяном рынке, заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

«Сейчас в планах такого разговора или таких встреч у президента нет. Контакты осуществляются на экспертном уровне», — сказал представитель Кремля.

При этом он подчеркнул, что в случае необходимости такой разговор может быть организован очень быстро.

Напомним, 6 марта страны-участницы ОПЕК+ не смогли договориться о продолжении сделки по ограничению поставок нефти. Россия не согласилась взять на себя треть общего объема сокращения добычи в странах ОПЕК+. Саудовская Аравия после срыва сделки решила нарастить добычу нефти с 9,7 до 10–12 миллионов баррелей в сутки, чтобы оказывать ценовое давление на других участников альянса, в том числе и на Россию, напоминает телеканал 360.

Срыв сделки тут же сказался на самочувствии рынка углеводородов. Негативное влияние на цены также оказало падение спроса на нефть в Китае из-за вспышки COVID-19.

19 марта стало известно о внеплановом заседании технического мониторингового комитета экспертов стран соглашения ОПЕК+ .О встрече экспертов альянса сообщил источник РИА Новости. Причиной заседания стало обострение положения на рынке нефти.

20 марта The Wall Street Journal сообщила об идее США стабилизировать рынок нефти. Сделать это Вашингтон планирует с помощью новых санкций против России. Как уточняет «Газета.ру», в Белом доме считают, что санкции против Москвы заставят ее повлиять на Эр-Рияд, тогда саудиты стабилизируют стоимость нефти.