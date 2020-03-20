Ученые разработали математическую модель для предсказания вспышек коронавируса

Москва, 20 марта. Математическая модель Самарского национального исследовательского университета имени Королева может помочь в предсказании новых неконтролируемых вспышек коронавирусной инфекции. Об этом сообщили в пресс-службе вуза.

Соответствующая модель неконтролируемого «взрывного» распространения вирусных заболеваний была создана учеными российского и барселонского университетов.

«Особый акцент в своих исследованиях ученые сделали на математическом моделировании критических ситуаций, возникающих по мере распространения болезни в популяции. Модель демонстрирует возможность и неконтролируемого развития событий в случае взрывного характера распространения вируса», — подчеркивается в сообщении.

Ученые считают, что данную модель можно применять по отношению к коронавирусной инфекции, в распространении которой можно выделить два различных процесса. Как рассказала профессор кафедры технической кибернетики и кафедры дифференциальных уравнений и теории управления Самарского университета Елена Щепакина, в случае развития болезни внутри организма «может иметь место явление «мнимого исчезновения», когда обнаружить возбудителей заболевания не удается только потому, что время взятия биологического материала для анализов».

«Это перекликается с тем, что у некоторых людей, которых считали выздоровевшими от коронавируса, через некоторое время обнаруживали рецидивы болезни», — отметила Елена Щепакина.

Она также рассказала и втором процессе, который представляет собой распространение инфекции в популяции, особи которой подвержены заболеванию. Щепакина заметила, что понятие критического режима и критических явлений можно сравнить с процессом горения. Оно может протекать плавно и безопасно, однако «при изменении параметров горения, когда они заходят за пределы допустимых значений, этот процесс может приобрести очень опасный характер, сопровождаемый так называемым тепловым взрывом».

Сотрудница Самарского университета пояснила, что это свидетельствует о неконтролируем распространении инфекции, в том числе и коронавируса.

«Поэтому мы считаем, что никакая предосторожность в текущей ситуации по коронавирусу не может быть излишней», — резюмировала Щепакина.

Власти Китая сообщили о вспышке неизвестной пневмонии, вызванной новым типом коронавируса, в городе Ухань в конце декабря 2019 года. Напомним, в 85 регионах РФ ввели режим повышенной готовности для противодействия распространения COVID-19. В оперативном штабе по отслеживанию ситуации с заболеваемостью COVID-19 на территории РФ проинформировали, что еще четыре человека, заболевшие в России коронавирусом, выздоровели. Общее число поправившихся достигло девяти человек.

Как сообщили ранее в Роспотребнадзоре, более 143 тысяч исследований на коронавирус было проведено в лабораториях ведомства.