Шойгу рассказал, что в российской армии нет заболевших коронавирусом

Москва, 20 марта. В армии России не зарегистрировано случаев заболевания коронавирусом, передает Федеральное агентство новостей со слов министра обороны Сергея Шойгу.

По словам главы силового ведомства, оперативный штаб по предупреждению завоза и распространения в Вооруженных силах коронавирусной инфекции создан и действует с 12 марта под руководством первого замминистра обороны Руслана Цаликова.

«Проводятся регулярные проверки учебных заведений, воинских частей и организаций министерства обороны. Создан запас медицинских изделий, средств индивидуальной защиты и лекарственных препаратов», — рассказал Сергей Шойгу.

Минобороны на время эпидемии приостановило командировки военных делегаций за рубеж и прием иностранных представителей. Приостановлены спортивные, культурно-досуговые и иные массовые мероприятия вне пунктов дислокации воинских частей, как и во многих регионах страны.

Всем прибывающим в воинские части ежедневно измеряют температуру, выезд военнослужащих за пределы гарнизонов временно ограничен.

«Обращаю внимание на необходимость круглосуточного проведения профилактических мероприятий по недопущению заболевания военнослужащих коронавирусом и постоянного контроля не только со стороны медицинского персонала, но и командиров и начальников всех уровней», — отметил Шойгу.

Также Сергей Шойгу сообщил о том, что в новом формате работают образовательные организации. Например, межвузовские и всеармейские мероприятия проводятся в режиме видеоконференцсвязи.

«Особое внимание уделяем президентским кадетским, суворовским и нахимовским училищам, где усилены профилактические и дезинфекционные меры, — уточнил Шойгу. — Весенние каникулы перенесены на конец учебного года, поэтому он завершится раньше обычного».

В Минобороны пересмотрели и подходы к проведению наборной кампании: приемные комиссии будут больше работать на выездах.