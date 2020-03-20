Доктор Мясников сравнил опасность рака и коронавируса

Москва, 20 марта. Ведущий программы «О самом главном» доктор Александр Мясников сравнил рак и новый коронавирус COVID-19 по опасности для человека. Врач рассказал, какая болезнь страшнее.

«Рак. Коронавирус — это ОРЗ в принципе. У обычного человеческого коронавируса, если он вызывает пневмонию у пожилых людей, смертность составляет 10%», — сказал Мясников в комментарии для издания «Слово и дело».

Напомним, первые случаи коронавируса были зарегистрированы в китайском городе Ухань в конце декабря. Постепенно инфекция распространилась по всему миру, сейчас COVID-19 бушует в Европе. В Италии число жертв коронавируса уже превысило количество летальных исходов в Китае, передает «Царьград». В КНР, где заразились более 80 тысяч, эпидемия уже идет на спад. Так, 19 марта там были выявлены только завозные случаи коронавируса, напоминает НСН.

В России по состоянию на 20 марта зарегистрировано 199 заразившихся, девять из них уже выздоровели. Большая часть пациентов находится в Москве и Московской области. Российские власти принимают все необходимые меры, чтобы не допустить распространения инфекции.

Ранее доктор Мясников рассказал, когда стоит ждать спада эпидемии коронавируса. По его словам, карантин нужно будет соблюдать до середины апреля. При этом врач отметил, что осенью может начаться новая вспышка COVID-19.