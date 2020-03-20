Сирия, 20 марта. Военные объекты иранского ополчения в Дейр-эз-Зоре подверглись авиаударам неизвестных ВВС. Турецкие ВС разместят 43-й наблюдательный пост в зоне «Большого Идлиба». Протурецкие боевики демонтируют земляные насыпи на трассе М-4, сообщает военный источник Федерального агентства новостей (ФАН) в Сирии Ахмад Марзук (Ahmad Marzouq).

Коротко об итогах противостояния

Сирийская арабская армия (САА) и союзные силы: подверглись атаке неизвестных ВВС в районе города Абу-Кемаль на юго-востоке Дейр-эз-Зора.

ВС Турции и протурецкие силы: обстреливают позиции курдских боевиков к северо-западу от Алеппо; демонтируют насыпи вдоль трассы М-4 на востоке Идлиба; разместят еще один наблюдательный пост у населенного пункта Бсанкул в Идлибе.

Российская военная полиция: осуществила патрулирование местности на севере провинций Алеппо, Ракка и Хасака.

Провинция Алеппо

В северных районах провинции снова отмечаются столкновения между курдскими бандгруппами и союзными Анкаре формированиями. Военный источник в сети Twitter (NotWoofers) сообщает о том, что протурецкие силы при поддержке артиллерии ВС Турции ведут огонь по населенным пунктам Акиба, Кафр-Антун, Дейр Джамал и Соганака, находящимся на окраинах кантона Африн к северо-западу от Алеппо. Сведений о возможных жертвах среди мирного населения пока не поступало.

Между тем в городе Азаз продолжается ликвидация последствий взрыва заминированного автомобиля, прогремевшего накануне. По информации Twitter-канала (mohmad_rasheed), работу в этом районе осуществляют члены псевдогуманитарной организации «Белые каски». Напомним, в результате теракта погибли двое и были ранены не менее 17 мирных жителей. В минировании транспортного средства подозреваются курдские боевики.

Провинция Дейр-эз-Зор

На юго-востоке Дейр-эз-Зора произошла атака на военные объекты иранских ополченцев-шиитов. Согласно информации военного источника в сети Twitter (OALD24), авиаудары неизвестных ВВС пришлись по штабу проасадовских бойцов в районе города Абу-Кемаль. О нанесенном союзникам Сирийской арабской армии (САА) уроне пока ничего неизвестно. В проведении воздушной атаки подозреваются силы возглавляемого США международного альянса. Напомним, в прошлый раз коалиция США осуществила авианалет в данном районе 12 марта — он обернулся гибелью 26 бойцов проправительственных сил.

Провинция Идлиб

Турецкие военные распорядились о проведении демонтажа земляных насыпей на трассе М-4. Бульдозеры протурецких бандгрупп расчищают дороги для патрулирования. Видео с места событий были опубликованы на странице военного источника в сети Telegram (NovostiDamask). При этом поступают данные о том, что боевики, базирующиеся на линии соприкосновения сил с Сирийской арабской армией (САА), готовы пропускать лишь турецкие патрули, тогда как, в соответствии с российско-турецким соглашением от 5 марта, мониторинг обстановки на магистрали должен осуществляться объединенными силами Турции и РФ. Напомним, во время первого патрулирования, которое состоялось 15 марта, провокации радикалов привели к сокращению протяженности маршрута.

Тем временем ВС Турции готовятся к установке еще одного наблюдательного поста в Идлибе. По данным Telegram-канала (NewsTerkey1), 43-й КПП будет развернут у населенного пункта Бсанкул в южной части провинции. Накануне также стало известно о строительстве опорного пункта у деревни Аль-Джина в Западном Алеппо, а два дня назад поступали данные о строительстве КПП в районе поселка Рам-Хамдан.

Провинция Хасака

Российские военные полицейские провели плановое патрулирование местности в северных районах провинций Алеппо, Ракка и Хасака . По словам одного из представителей формирования, специалисты РФ провели беседы с жителями двух населенных пунктов, которые располагаются вдоль трассы М-4. Отношение со стороны населения было оценено как доброжелательное. В мониторинге были задействованы БТР и бронемашины «Тайфун», прикрытие которым обеспечивали вертолеты Ми-8 и Ми-35. В ходе обследования территорий незаконные вооруженные формирования обнаружены не были.