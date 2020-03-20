В Японии призвали отложить Олимпийские игры из-за коронавируса

Москва, 20 марта. Член исполнительного комитета Олимпийского комитета Японии бронзовый призер Игр-1988 в Сеуле по дзюдо Каори Ямагути из-за коронавируса призвала отложить проведение Олимпиады-2020 в Токио.

В пятницу в Японии стартовала эстафета олимпийского огня. Игры должны пройти на территории страны с 24 июля по 9 августа.

Как заявила Ямагути, международные спортивные состязания следует отменить.

«Игры следует отложить в нынешней ситуации, когда спортсмены не могут хорошо подготовиться», — подчеркнула она.

Как пишет Nikkei, по мнению политика, попросив атлетов тренироваться в этих условиях, Международный олимпийский комитет обрекает себя на критику за то, что не ставит спортсменов на первое место.

Вспышка коронавируса стала причиной отмены целого ряда крупных мероприятий. В частности, отмененными оказались чемпионат Европы по футболу, чемпионат Испании по футболу, матчи баскетбольной Евролиги, крупнейшая в мире игровая выставка Е3 и музыкальный конкурс «Евровидение». Кроме того, атлетическая комиссия американского штата Нью-Йорк накануне отменила турнир UFC 249, в рамках которого должен был состояться ожидаемый многими фанатами бой российского чемпиона UFC Хабиба Нурмагомедова и американца Тони Фергюсона.

Напомним, премьер-министр РФ Михаил Мишустин призвал сограждан не поддаваться панике из-за коронавируса. Он отметил, что Россия имеет большой опыт борьбы с эпидемиями. Мишустин добавил, что российские власти активно принимают меры для того, чтобы не допустить распространения коронавируса в стране, и координируют действия разных органов. Премьер-министр подчеркнул, что все принимаемые меры абсолютно оправданы и продуманы.