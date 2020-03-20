Служба в армии защитит от коронавируса лучше любого карантина

Вызвавший мировую пандемию коронавирус SARS-CoV-2 не сможет помешать предстоящему призыву граждан на службу в Российской армии. Это следует из сегодняшнего заявления министра обороны РФ Сергея Шойгу. По словам главы военного ведомства, призыв будет проходить в строгом соответствии с федеральным законом «О воинской обязанности и военной службе» в установленные сроки — с 1 апреля по 15 июля.

«Военкоматы и сборные пункты получили все необходимые указания. Военно-врачебные комиссии усилены специалистами и дополнительно оборудуются. Большинство призывников будут отправлены в войска в мае и июне. Перед этим всех протестируют на наличие коронавируса. В войска попадут только те, у кого диагностический тест показал отрицательные результаты», — уточнил Шойгу.

По заявлению министра обороны, молодые люди, прибыв в воинские части, сразу попадут в карантин и как минимум на две недели окажутся изолированными от основного состава. Если же у призывника возникнут симптомы заражения коронавирусной инфекцией, он будет направлен на лечение в один из 32-х госпиталей, где уже подготовлены специальные отделения.

Шойгу также упомянул, что в связи с распространением коронавируса изменена деятельность военных образовательных организаций: многие мероприятия будут теперь проходить в режиме видео-конференций. Усилены профилактические и дезинфекционные меры в президентских кадетских, суворовских и нахимовских училищах, а весенние каникулы для будущих офицеров перенесены на конец учебного года. Наборные кампании также будут проводить по-другому, с предпочтением выездных приемных комиссий. И это далеко не все меры, которые Минобороны РФ предпринимает в рамках борьбы с распространением инфекции.

До недавнего времени представители общественности в связи с пандемией COVID-19 неоднократно озвучивали предложения о сдвиге сроков весеннего призыва как минимум до конца июля. Мол, к этому моменту пандемию получится победить, и призыв можно будет проводить без оглядки на опасность заражения коронавирусом среди военнослужащих. Как мы видим из сегодняшнего заявления Сергея Шойгу, российское военное ведомство приняло решение оставить сроки призыва без изменений.

Насколько обоснован этот шаг?

Призыв обеспечивает ротацию военнослужащих срочной службы. В апреле-июле увольнению в запас подлежат более 130 тысяч человек, призванных в ряды Вооруженных сил РФ год назад. Если им на смену не набрать такое же количество человек, то в частях ВС сразу возникнут проблемы с укомплектованностью. Если же подлежащий увольнению в запас личный состав попробовать задержать в армии подольше, то такое решение также повлечет за собой не самые приятные последствия для государства. Уже исходя из этого, «призывной конвейер» не должен давать сбоев.

В конце концов, армия во все времена не только служила защитой от внешних угроз, но и приходила на выручку в случае чрезвычайных ситуаций внутри страны. К подобным случаям относятся, помимо землетрясений или техногенных катастроф, еще и опасные пандемии. Здесь можно взглянуть на Китай, Италию и Иран, где войска контролируют в очагах инфекции поддержание порядка и соблюдение гражданскими лицами режима карантина.

Впрочем, пока говорить об угрожающем сценарии развития эпидемии COVID-19 в России не приходится: для ее обуздания сегодня вполне достаточно гражданских специалистов. Поэтому сейчас армия выглядит скорее как... самый эффективный карантин, в который только может попасть молодой человек призывного возраста.

В самом деле, посмотрим на ситуацию с эпидемиологической точки зрения. Де-факто на «гражданке» главным средством предупреждения распространения коронавируса является неукоснительное соблюдение людьми общих мер гигиены, а также максимальное ограничение контактов населения с внешним миром. Если же мы примерим эти правила к Вооруженным силам, то поймем, что их личный состав, пожалуй, является самой защищенной от пандемии частью нашего общества.

Достаточно вспомнить, что к соблюдению общих мер гигиены в армии относятся предельно жестко. Это правило выстрадано в войсках, что называется, потом и кровью, а потому его соблюдение подлежит строжайшему контролю.

Не стоит забывать и о том, что пункты постоянной дислокации частей и подразделений ВС РФ априори практически изолированы от контактов с гражданским населением. Сейчас данная изоляция будет еще более строгой.

Оба обстоятельства, наряду с отработанной системой контроля здоровья призывников и обязательным для пополнения двухнедельным карантином, сводит вероятность распространения коронавируса в ВС РФ к минимуму. Иными словами, молодой парень, оказавшийся в армии, будет больше защищен от риска подцепить коронавирус, чем если бы он остался на гражданке. Это лучше любого карантина.

Таким образом, каких-то весомых причин сдвигать сроки весеннего призыва в 2020 году у Министерства обороны РФ действительно нет.