Седокова ответила на обвинения Гордон в отношениях с ее мужем

Москва, 20 марта. Поп-певица Анна Седокова назвала бредом слова журналистки Кати Гордон об ее отношениях с Сергеем Жориным. Исполнительница рассказала об этом в Instagram.

Седокову очень задело высказывание о якобы романе с мужем Гордон. В ответ артистка записала эмоциональное видео.

«Я долго молчала, но хватит. Катерина рассказывает о том, какая я ужасная женщина, но это такой бред», — заявили поп-звезда.

Поводом для обвинений Гордон стало фото, выложенное Седоковой в соцсетях. Журналистка утверждает, что снимок был сделан в их общей с Жориным квартире, а певица запечатлена на кадрах в его джинсах. Сама же Гордон в это время находилась в больнице на сохранении.

Однако Седокова отыскала тот снимок и опровергла все обвинения Гордон.

«Я пролистала тысячу своих фотографий и нашла ту, которую Гордон показала в шоу. Под тем постом я написала, что надела джинсы бойфренда. Внимание! Присмотритесь, неужели вы думаете, что Жорину они подойдут?» — отметила Седокова.

Заметно, что ситуация пришлась не по душе Седоковой. На записи слышно, как у нее дрожит голос.

Ранее Седокова анонсировала свое новое шоу о любви и сексе. По ее словам, проект под названием «Квартира 69» не будет иметь запрещенных тем. Певица пообещала «разрушить стандарты» и удивить зрителя, передавало Федеральное агентство новостей.