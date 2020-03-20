Застрявшие в Северной Македонии россияне попытались вскрыть банкомат

Скопье, 20 марта. По сообщению крупнейшей газеты Северной Македонии «Республика», прокуратура страны предъявила обвинение в попытке грабежа трем гражданам Российской Федерации, передает корреспондент Федерального агентства новостей.

По сведениям македонских журналистов, в ночь с 14 на 15 марта трое наших соотечественников при помощи ручного инструмента попытались сделать дырку в банкомате, принадлежащему банку «Халк», чтобы через нее вытащить находящиеся внутри банкноты. Все это происходило на улице Методий Митевски в столице Северной Македонии — Скопье. Своими действиями они разбудили жителей близлежащих домов, которые и вызвали полицию, задержавшую злоумышленников.

В свое оправдание россияне заявили, что из-за блокады, вызванной пандемией коронавируса, они не могут покинуть Северную Македонию, а деньги на проживание у них кончились. Теперь им придется задержаться в стране на длительный срок, а заботу об их проживании возьмут на себя власти Северной Македонии.