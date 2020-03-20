Онлайн-концерт пианиста Мацуева покажут в социальных сетях

Москва, 20 марта. Онлайн-концерт российского пианиста Дениса Мацуева покажут в прямом эфире в социальной сети «Одноклассники». Музыкант выступит на сцене Концертного зала имени П. И. Чайковского, концерт пройдет без зрителей, чтобы не допустить распространения опасной коронавирусной инфекции.

Отмечается, что онлайн-выступление в сверхвысоком качестве Ultra HD также можно будет увидеть в социальной сети «ВКонтакте». Начало концерта в 19.00 по московскому времени. Эта онлайн-трансляция станет первой в серии классических концертов без зрителей.

Помимо Мацуева на сцене концертной площадки появятся музыканты Андрей Иванов и Александр Зингер, которые будут играть произведения Чайковского из цикла «Времена года», а также джазовые композиции. Организатором мероприятия выступила Московская филармония.

Трансляции подобных концертов будут идти в социальных сетях до 10 апреля. В них примут участие различные исполнители и музыкальные коллективы, среди которых Государственный камерный оркестр «Виртуозы Москвы», камерный ансамбль «Солисты Москвы» под управлением Юрия Башмета, пианист Борис Березовский и другие.

Увидеть трансляции можно в группе портала Культура.РФ в «Одноклассниках» и в сообществе Московской филармонии во «ВКонтакте».