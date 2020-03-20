Forbes назвал факторы, отпугивающие инвесторов вкладывать в экономику Украины

Киев, 20 марта. Неблагоприятная политическая обстановка, склоки между олигархами и ряд других проблем отпугивают инвесторов вкладывать деньги в экономику Украины, пишет Forbes.

Журнал отметил, что объемы прямых иностранных инвестиций продолжают падать. По последним данным на 2018 год в украинскую экономику было вложено 2,4 млрд долларов, что на десять процентов меньше, чем в прошлом году. Долговая нагрузка Киева уменьшилась с 80% ВВП до 52% сейчас, в то время как инфляция остановилась на четырех процентах. Ключевая ставка находится на уровне 11%.

«Это убийца роста. Украинская экономика по-прежнему хрупка», — отмечает Forbes.

Как считает глава Американской торговой палаты на Украине Энди Хандер, Киев должен сделать упор на макроэкономическую стабильности и стимулирование прямых иностранных инвестиций. Это будет возможно, если украинские власти убедят иностранные компании в безопасности вложений в экономику страны.

Инвесторов напрягают феодальные склоки между олигархами, судебные тяжбы и неблагоприятная политическая ситуация на Украине, пишет журнал. Эти факторы и губят украинскую экономику.

«Инвесторы не дураки. Они не будут вкладывать в Украину серьезные деньги до тех пор, пока страна не реформирует суды», — считает заместитель директора Центра Евразии при «Атлантическом совете» Мелинда Харинг.

По мнению журналистов Forbes, некоторые проведенные реформы на Украине удостоились похвалы со стороны иностранных деловых кругов.