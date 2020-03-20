ФСБ выявила ячейку финансистов ИГИЛ в трех регионах РФ

Москва, 20 марта. ФСБ выявила ячейку, финансировавшую деятельность террористической организации «Исламское государство»1 (ИГИЛ1, запрещена в РФ). Злоумышленники действовали в Ростовской области, в Коми и в Крыму, сообщили в Центре общественных связей (ЦОС) ФСБ.

Деятельность законспирированной ячейки удалось пресечь благодаря взаимодействию с Росфинмониторингом, подозреваемых задержали.

«Задержанные создали межрегиональную сеть по сбору, аккумулированию и переводу денежных средств», — рассказали в ФСБ.

Злоумышленники собирали деньги под видом благотворительности. Всего на счета террористов и их пособников выявленная ячейка перевела около двух миллионов рублей.

В прошлом году Следственный комитет РФ задержал жительниц Дагестана, которые собрали свыше 10 миллионов рублей для террористов ИГИЛ. Женщины пересылали деньги с 2018 года.

1 Организация запрещена на территории РФ.