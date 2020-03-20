Врачи рекомендовали использовать оливковое масло в борьбе с коронавирусом

Москва, 20 марта. Врачи назвали способы укрепить иммунитет и защитить себя от заражения коронавирусной инфекцией. Специалисты считают, что нужно правильно питаться, отказаться от фастфуда и принимать лактобактерии.

Кроме того, они рекомендуют смазывать нос оливковым маслом и проходить вакцинацию.

Как пишет РИА Новости, закаляться в данный период не следует, так как это нужно делать летом. По словам врача-терапевта Людмилы Лапы, в укреплении иммунной системы помогут лактобактерии или ферменты, которые можно найти в любой аптеке.

Снизить риск попадания бактерий в организм помогут оксолиновая мазь или обычное оливковое масло. Их можно наносить на внутреннюю поверхность носовых ходов. Прививки от гриппа также снижают шансы заразиться коронавирусом.

Напомним, главными симптомами болезни являются лихорадка, чувство сдавленности в груди и кашель. Человек, заболевший 2019-nCoV, чувствует сильную усталость. Вирус, попав в организм человека, в первую очередь атакует легкие. Размножаясь в легких, он разрушает бронхи и альвеолы, человек постепенно теряет возможность дышать и умирает от кислородного голодания.

Проверенных методов лечения, вакцины или лекарства от нового коронавируса на текущий момент не существует. Член группы экспертов по делам традиционной китайской медицины Шанхая Чжан Вэй заявил, что ни одно лекарство сейчас не имеет доказанного эффекта в этой сфере.

В основном, медики используют различные антивирусные препараты, которые помогают с той или иной степенью эффективности. Однако клинических исследований на данный момент не проводилось. Медики всего мира ищут средство против новой болезни. Россия и Китай в настоящее время разрабатывают вакцину против нового вируса.