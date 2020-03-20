Шойгу заявил, что весенний призыв не будет переноситься из-за коронавируса

Москва, 20 марта. Весенний призыв в армию России состоится в установленные сроки — с 1 апреля по 15 июля, но пройдет при строгом соблюдении карантинных мер и диагностики на коронавирус. Об этом сообщил министр обороны РФ Сергей Шойгу на заседании коллегии в Национальном центре управления обороной РФ.

«Большинство призывников будут отправлены в войска в мае и июне. Перед этим всех протестируют на наличие коронавируса, — цитирует корреспондент Федерального агентства новостей главу военного ведомства. — В войска попадут только те, у кого диагностический тест показал отрицательные результаты».

Новобранцев после прибытия в воинские части изолируют от основного состава, рассказал Сергей Шойгу. Обязательный карантин займет не менее двух недель.

Для лечения возможных инфицированных предусмотрены специальные отделения в 32-х госпиталях.

Военно-врачебные комиссии в военкоматах и сборные пункты получили все необходимые указания,они усилены специалистами и дополнительно оборудуются, заверил министр обороны России.

Добавим, накануне премьер РФ Михаил Мишустин сообщил о том, что в России создан запас из 700 тысяч тест-систем на коронавирус.

Тест-системы на коронавирус в России есть уже во всех регионах. Для дополнительного изучения в ГНЦ «Вектор» в Новосибирске направляют только те образцы, что вызывают сомнения.

В рядах российской армии на момент публикации нет ни одного заболевшего новым вирусом.