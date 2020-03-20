В России выздоровели еще четыре человека, заразившихся коронавирусом

Москва, 20 марта. Еще четыре человека, заболевшие в России коронавирусом, выздоровели. Таким образом, общее число выздоровевших достигло девяти человек. Об этом сообщили в оперативном штабе по отслеживанию ситуации с заболеваемостью COVID-19 на территории РФ.

Согласно данным на сайте стопкоронавирус.рф, общее число заболевших коронавирусной инфекцией в нашей стране составляет 199 человек. Смертей от данной инфекции не зафиксировано.

Накануне власти всех 85 регионов РФ подписали распоряжения о введении режима повышенной готовности для противодействия распространения COVID-19. Отменены все массовые культурные, спортивные, школьные мероприятия. Все школы и вузы переводят на дистанционный режим обучения.