Роспотребнадзор провел более 143 тысяч тестов на коронавирус в РФ

Москва, 20 марта. Более 143 тысяч исследований на коронавирус было проведено в лабораториях Роспотребнадзора. Соответствующие данные указаны в официальном сообщении пресс-службы ведомства.

«По состоянию на 19.03.2020 проведено 143 519 лабораторных исследований на наличие нового коронавируса», — указывается в сообщении.

Роспотребнадзор объявил о начале испытаний прототипов вакцины против нового коронавируса. Отмечается, что в подведомственном Роспотребнадзору государственном научном центре вирусологии и биотехнологии «Вектор» были разработаны прототипы вакцин, основанные на шести различных технологических платформах. Согласно прогнозам исследователей, внедрение вакцины уже будет возможным в четвертом квартале 2020 года.

17 марта сообщалось, что первые в Европе испытания вакцины от коронавирусной инфекции 2019-nCoV на животных начались в Италии. Компания Takis разработала вакцину, а Министерство здравоохранения Италии дало разрешение на ее тестирование.

Эксперты Роскачества ранее объяснили, можно ли антисептиком заменить мытье рук с мылом, и оценили их эффективность против коронавирусной инфекции. По их словам, лучше покупать антисептики с концентрацией спирта не менее 60%. Его следует наносить в объеме порядка 3–4 мл и тереть руки в течение минуты. Если руки жирные или грязные, то гель может быть неэффективным.

Напомним, Вспышка коронавирусной инфекции произошла в конце декабря прошлого года в китайском городе Ухань. На первом месте среди стран, где зарегистрировано наибольшее число заболевших коронавирусом, находится Италия. Также большое число заболевших во Франции, Испании, Германии.

Бывший эксперт ООН по бактериологическому оружию Игорь Никулин считает, что коронавирусная инфекция была разработана американскими учеными еще пять лет назад. По его словам, вирус был создан в США в 2015 году в секретной лаборатории Пентагона — армейском научно-исследовательском институте Уолтера Рида в Форте Детрик.